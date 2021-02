A24/A25: Procura, Strada Parchi inadempiente almeno dal 2009

(ANSA) - PESCARA, 02 FEB - "Adottavano la consapevole decisione di omettere totalmente gli interventi di manutenzione ordinaria", e più oltre "In tal modo rendevano Strada dei Parchi s.p.a. inadempiente rispetto agli obblighi stabiliti", dal contratto di concessione. Lo si legge nelle 12 pagine nelle quali il capo della Procura dell'Aquila Michele Renzo ha chiesto nello scorso aprile il rinvio a giudizio del patron di Strada Parchi Carlo Toto e altri 3 alti dirigenti della società.

La Procura aquilana sostiene che tutto questo è avvenuto "da epoca anteriore o almeno coeva al 2009 e con condotta omissiva perdurante fino ad oggi", e che i 4 indagati "commettevano frode nell'adempimento degli obblighi contrattuali posti a carico del concessionario della gestione delle autostrade A24 e A25", e che i rapporti prodotti sulle strutture di controllo "tendevano a minimizzare la reale condizione di grave deterioramento delle opere, negando immotivatamente la necessità di interventi manutentivi".

I lavori poi realizzati sui viadotti "venivano solo formalmente ricondotti alla messa in sicurezza sismica o all'adeguamento sismico, ma in realtà consistevano nel semplice compimento di alcune operazioni di manutenzione ordinaria tese al ripristino di alcune parti delle opere".

Renzo chiarisce poi che in "riferimento a tutti i viadotti del territorio del circondario aquilano", i progetti presentati da Strada dei Parchi come interventi di adeguamento e messa in sicurezza urgente, "così invocando le esigenze di adeguamento sismico descritte in quella norma... in realtà, venivano poi realizzati semplici interventi di prevenzione del fenomeno della C.d. scalinatura degli impalcati, finanziati con denaro pubblico ...presentandoli poi, anche nei consuntivi a lavori eseguiti come opere di messa in sicurezza antisismica, mentre nella realtà consistevano nell'installazione di apparecchi di appoggio aggiuntivi, correttivi o sostitutivi del danno derivato dall'omessa manutenzione ordinaria, che non modificano il comportamento statico e sismico delle strutture e che comunque rientrano nel concetto di ordinaria manutenzione stabilito nell'allegato F agli atti di concessione. Con le aggravanti -specifica Renzo - della fornitura concernente opere destinate alle comunicazioni via terra e del danno patrimoniale grave inferto al Ministero delle Infrastrutture proprietario dell'opera in concessione". (ANSA).