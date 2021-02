Università:Teramo, dal 1/3 lezioni presenza e online in aule

(ANSA) - TERAMO, 01 FEB - Ripartono in modalità mista, presenza e online, le lezioni dell'Università di Teramo. Dal primo marzo ricominceranno le attività del secondo semestre di tutti i dipartimenti dell'Ateneo teramano. Il programma è stato presentato stamattina dal rettore dell'Università di Teramo, Dino Mastrocola. Le aule dei dipartimenti sono state attrezzate con computer, telecamera e altoparlante con microfono panoramico. Una strumentazione che consentirà al docente di seguire alla pari gli studenti in aula e in collegamento internet. Uno sforzo strutturale reso possibile da un fondo del Ministero per il "digital device", unito a un fondo emergenziale, che ammonta a circa 800 mila euro. Inoltre sono previste 1000 sim dati, da distribuire su graduatoria agli studenti, allo scopo di agevolare la connessione alle attività universitarie. Il distanziamento e la capienza massima nelle aule saranno garantite dalla prenotazione alle lezioni.

"L'organizzazione degli orari sarà tale da non sovraccaricare le presenze in contemporanea" - ha detto il rettore- "le lezioni e gli studenti sono spalmati nella settimana, evitando i picchi di presenza nei giorni centrali. Gli scaglionamenti orari e gli intervalli differenziati consentiranno l'accesso alla mensa in sicurezza. Importante è la tracciabilità degli studenti, nel rispetto della privacy".

Il rettore lancia un appello, condiviso con il Comitato di Coordinamento Regionale delle Università Abruzzesi (CCRUA), di cui è il presidente di turno: " il comparto dell'università deve entrare, formalmente, nella campagna vaccinale perché è diverso dalla scuola, alla quale è attualmente assimilato. In questi mesi è maturata un'esperienza importante con la nuova organizzazione in emergenza. La didattica online ha consentito anche di raggiungere categorie fragili. L' inclusione è uno dei punti fondamentali dell'Università di Teramo. Il rapporto inter personale, però, non è sostituibile. Si deve cercare di tornare a pieno regime in presenza, come chiedono gli stessi tudenti". Gli appelli saranno in presenza o online, a seconda degli insegnamenti. Continua l'utilizzo della biblioteca e aule studio, con l'obbligo di distanziamento e dichiarazione della presenza. (ANSA).