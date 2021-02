Nuoto: Capannolo stacca pass assoluti nei 50 e 100 farfalla

(ANSA) - L'AQUILA, 01 FEB - Camilla Capannolo, atleta 25enne della 99 Sport L'Aquila, ottiene all'Aquila il pass per gli assoluti italiani nei 50 e 100 farfalla durante una delle due prove di qualifica tenutesi nello scorso fine settimana in vasca corta (25 m); a Celano (L'Aquila) invece brilla il talento del 15enne Mirko Chiaversoli (Team Centro Italia), con due record personali nei 50 e 100 stile libero, che lo pongono a ridosso dei top 100 nazionali nonostante la giovane età. La Capannolo ha nuotato rispettivamente con i tempi 27''38 (50 farfalla) e 1'00''53 (100 farfalla), ottenendo inoltre il personale di 26''31 sui 50 stile libero, che la pone tra le prime 50 atlete in Italia nella disciplina. Chiaversoli ha nuotato invece in 23''61 (50 sl) e 51''27 (100 sl).

Sono complessivamente nove le società che hanno preso parte ieri alla Prova Tempi Campionati Italiani Assoluti Italiani organizzati all'Aquila dalla Rari Nantes L'Aquila: si tratta di Asd Dimensione Suono L'Aquila, 99 Sport Asd L'Aquila, Sds, Nuoto Club Giulianova, Maiella Nuoto, Centro Nuoto Cepagatti, Sgt Sport, Esa Life e Club Acquatico Pescara. Tra le donne si registrano le buone prestazioni di Francesca Petacciato (classe 2006, Sds) con il suo personale nei 50 rana a 34''21, e Francesca Campetti (classe 1998, Nuoto Club Giulianova) con 30''71 nei 50 dorso. Tra i maschi da segnalare le prove di Francesco Pennetta (classe 2005, Sds) nei 50 rana con il personale di 29''58, tra i primi 100 in Italia, e Alberto Passacantando (classe 2003, 99 Sport L'Aquila) nei 100 farfalla, con il personale 59''87.

A Celano invece hanno partecipato otto società tra sabato e domenica: oltre ai padroni di casa del Team Centro Italia erano presenti Acquarius Popoli, The Hurricane, 99 Sport L'Aquila, Sgt Sport, Virtus Swim Project, Esa Life ed Emmebi Shark Swim.

Tra i maschi, oltre al promettente Chiaversoli, si sono messi in evidenza Lorenzo D'Alesio (classe 2003, Acquarius Popoli) con il personale 59''52 nei 100 misti, Federico Iannicca (classe 2003, Team Centro Italia), con i personali 1'51''86 nei 200 sl, 3'59''42 nei 400 sl e 16'25''43 nei 1.500 sl, Lorenzo Candeloro (classe 2005, The Hurricane) con i personali 56''71 nei 100 dorso e 2'08''09 nei 200 dorso, Gianfranco Anselmi (classe 2003, Team Centro Italia) con i personali 2'06''30 nei 200 misti e 2'06''88 nei 200 dorso, oltre all'ottimo 4'35''07 nei 400 misti, e Mario Di Berardino (classe 2005, Team Centro Italia) con il personale di 51''60 nei 100 sl. Tra le donne sfida incrociata tra Noemi Rossi (classe 2004, Acquarius Popoli) e Antonia Vicaretti (classe 2005, Team Centro Italia): nei 50 sl prevale la Rossi con 26''86, nei 100 sl ha la meglio la Vicaretti con 59''73. Personali per la Rossi nei 50 dorso con 30''61 e nei 50 rana con 33''44; personali per la Vicaretti nei 50 e 100 farfalla, rispettivamente con 29''22 e 1'07''92 dove precede di soli quattro centesimi Giulia Diodati (classe 2007, The Hurricane), che ottiene anche lei il suo record personale. (ANSA).