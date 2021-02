Dispersi sul Velino: riprendono ricerche dopo giornata stop

Sono riprese, dopo una giornata di stop causato dal maltempo, le ricerche dei quattro escursionisti scomparsi a Valle Majelama sul Monte Velino lo scorso 24 gennaio; in quota sono già saliti quattro soccorritori via terra, mentre stanno per partire gli elicotteri con circa 100 uomini tra Soccorso Alpino (Cnsas), Guardia di Finanza, Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco e 9/o Reggimento Alpini. La zona è stata interessata da una valanga estesa 2 chilometri e con uno strato di neve spesso dai 9 ai 12 metri.

Stasera alle 18 ci sarà un tavolo tecnico presso la Prefettura dell'Aquila per discutere sulle modalità delle operazioni di ricerca.

Ieri le cattive condizioni meteo hanno fermato i soccorritori: la pioggia e la scarsa visibilità hanno impedito di salire in quota; non è stato possibile neanche un sorvolo in quota 1.600-1.700 metri con gli elicotteri per un controllo a vista di tutti i canali, già ispezionati più volte in questi giorni.