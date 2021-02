Covid, screening nel Chietino, quasi 18mila tamponi

(ANSA) - CHIETI, 01 FEB - Sono 17.915 i tamponi rapidi eseguiti durante l'ultimo week end nei cinque comuni del Chietino che hanno aderito allo screening per Covid-19.

Identificati 76 positivi asintomatici, sottoposti a test molecolare di controllo. In particolare i tAmponi eseguiti sono stati 948 a Fossacesia (0 positivi), 5.388 a Francavilla al Mare (25 positivi), 4.401 a Lanciano (18 positivi), 4.641 a Ortona (5 positivi), 2.374 a San Giovanni Teatino (28 positivi), 163 nelle scuole San Salvo (0 positivi) Il numero dei positivi individuati a Francavilla e San Giovanni Teatino, rende noto la Asl Lanciano Vasto Chieti, ha suggerito la prosecuzione dello screening fino al 5 febbraio in entrambi i Comuni, dove resterà aperta una sede per l'esecuzione di tamponi.

Nei cinque Comuni interessati dallo screening le operazioni si sono svolte in modo ordinato e fluido grazie alla sinergia tra mondo del volontariato e amministrazioni pubbliche che si è rivelata assolutamente efficace: "E' doveroso il ringraziamento ai aindaci, alla Protezione civile, agli straordinari operatori sanitari, al personale dei Comuni e a tutte le associazioni che hanno reso possibile un'organizzazione così complessa - sottolinea il direttore generale della Asl Thomas Schael - Una mobilitazione corale grazie alla quale abbiamo impedito la diffusione di nuovi contagi attraverso gli asintomatici, che diversamente non avremmo mai trovato e isolato. Le comunità hanno apprezzato l'impegno, ripagandolo con una partecipazione ampia".

Quanto alla segnalazione da parte di alcuni cittadini circa la mancata comunicazione dell'esito via sms, è da ricondurre a un problema tecnico che ieri mattina ha bloccato la piattaforma telematica per qualche ora. La Asl al riguardo ha precisato che, in assenza di comunicazione da parte della Asl, il tampone è da ritenersi negativo, perché in caso di positività accertata la persona interessata viene contattata per telefono entro poche ore. (ANSA).