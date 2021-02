Ambulanti del mercato di San Giuseppe chiedono stalli

(ANSA) - PESCARA, 01 FEB - Questa mattina presso l'ufficio mercati del comune di Pescara sito dietro il mercato ittico e poi nei pressi di Palazzo di Città gli operatori del mercato di San Giuseppe si sono riuniti per chiedere che l'Amministrazione Comunale provveda all'emanazione del bando per l'assegnazione degli stalli che gli ambulanti attendono da settembre scorso e in generale da anni. "Noi chiediamo alla politica e in particolare al Partito Democratico di non strumentalizzare la nostra questione. La politica faccia - ha spiegato Lorenzo Bosi - la politica. Ma non vogliamo strumentalizzazioni. Questa mattina abbiamo avuto un colloquio con il dirigente del Comune Chiavaroli che ci ha detto che entro un mese e mezzo dovrebbe essere pronto il bando. Noi attendiamo da tanti anni una regolarizzazione della questione e oggi è arrivato il momento di passare ai fatti. Qui parliamo di una trentina di ambulanti e di trenta famiglie che non possono essere lasciate in queste condizioni. Con il blitz di sabato noi operatori abbiamo buttato migliaia di euro di prodotti alimentari che abbiamo pagato con il nostro sudore". (ANSA).