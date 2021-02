A14, chiusa una notte uscita Pescara Sud

(ANSA) - PESCARA, 01 FEB - Sull'autostrada A14 per consentire lavori di ordinaria manutenzione, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di martedì 2 febbraio alle 6:00 di mercoledì 3 febbraio, sarà chiusa la stazione di Pescara sud, in uscita per chi proviene da Bari. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Ortona. (ANSA).