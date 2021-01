Volley: rinviata per Covid gara della Connetti.it

(ANSA) - CHIETI, 30 GEN - Salta il debutto causa Covid della formazione teatina di pallavolo femminile della Connetti.it. La squadra militante nel campionato di serie B2 avrebbe dovuto esordire questo pomeriggio in campionato nel match con il Sant'Elia che è però stato rinviato. Nel corso dell'allenamento di questa mattina, una giocatrice del roster neroverde ha infatti lamentato alcuni sintomi compatibili con il covid: sottoposta immediatamente a tampone rapido, è risultata positiva. Come da protocollo, la ‪Connetti.it‬ si è subito attivata per sottoporre a tampone il resto della squadra, ma la ristrettezza dei tempi e la mancanza di spazio presso le strutture convenzionate hanno impedito di poter effettuare i controlli sanitari per tutta la squadra. Soltanto altre tre atlete neroverdi si sono sottoposte a tampone, ed è emerso un altro caso di positività. Seguendo ancora una volta il protocollo, di fronte all'impossibilità di poter garantire a tutti l'esame del tampone, la società ha chiesto e ottenuto dalla Federazione di rinviare la gara a data da destinarsi.

(ANSA).