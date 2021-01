Dispersi Velino: perso mezzo battipista durante trasporto

(ANSA) - MASSA D'ALBE, 30 GEN - Oggi pomeriggio nella zona di Massa d'Albe, in provincia dell'Aquila, "durante il trasporto con elicottero dei vigili del fuoco di un mezzo battipista utile per la prosecuzione delle operazioni di ricerca, a causa di un inconveniente tecnico il nostro equipaggio è stato costretto a sganciare il mezzo trasportato". Lo rendono noto i vigili del fuoco. "Il mezzo cingolato, di proprietà privata, vincolato al gancio baricentrico dell'elicottero - continua la nota -, durante il volo ha subito anomale oscillazioni. Tentate senza successo le manovre di riequilibrio, a salvaguardia dell'incolumità dell'equipaggio, il pilota ha individuato una zona idonea non abitata ed ha proceduto allo sgancio del carico.

L'elicottero è poi atterrato senza conseguenze sulla piazzola della Croce Rossa Italiana ad Avezzano". (ANSA).