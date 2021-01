Dispersi sul Velino, proseguono ricerche su valanga di 2 km

(ANSA) - MASSA D'ALBE, 30 GEN - Sono ripartite stamattina le ricerche dei 4 escursionisti dispersi da domenica scorsa sul Monte Velino. Circa 100 uomini tra Soccorso Alpino (Cnsas), Guardia di Finanza, Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco e 9/o Reggimento Alpini sono impegnati nelle ricerche a Valle Majelama, all'incrocio con la Sella del Bicchero, zona interessata da una valanga estesa 2 chilometri e con uno strato di neve spesso dai 9 ai 12 metri. Oggi, per la prima volta, sarà utilizzato in Abruzzo un potente sonar del Soccorso Alpino, arrivato dalla Valle d'Aosta. Si tratta di una tecnologia Recco, un'antenna di 80 centimetri di diametro, trasportata da un elicottero dei Carabinieri, ex Forestali, in grado di captare, anche a profondità importanti, i metalli: chiavi, cellulari e metalli degli indumenti da alpinisti. E' una tecnologia che il Soccorso Alpino da un anno impiega con successo in Valle d'Aosta e in Trentino e che si spera dia risultati anche sul Velino.

È previsto anche lo spostamento con elicottero Ericsson S 64, adatto al trasporto di grandi carichi, della battipista dal vicino comprensorio sciistico di Ovindoli (L'Aquila), con cui sarà eseguita la delicata fase dello smassamento della neve, a cura dei Vigili del Fuoco. (ANSA).