Covid, a Termoli aumento casi, sindaco chiude scuole

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 30 GEN - Didattica a distanza nelle scuole di Termoli. Lo ha deciso il sindaco Francesco Roberti a seguito dell'aumento di contagi da Covid-19 nella città adriatica, con casi riscontrati in alcune classi. Da lunedì 1 al 10 febbraio sarà attiva quidi la didattica a distanza per gli istituti di ogni ordine e grado.

Roberti, sentito l'Ufficio Scolastico Regionale, i dirigenti scolastici e i vertici dell'Asrem, ha ritenuto opportuno adottare la decisione per monitorare la situazione. In questo modo l'azienda sanitaria locale avrà tutto il tempo necessario per processare i tamponi collegati ai casi già evidenziati e verificare in che modo il contagio si è diffuso.

Lunedì mattina si riunirà nuovamente il Coc, in seduta permanente, per decidere nuove azioni da adottare al fine di contenere la diffusione del contagio. (ANSA).