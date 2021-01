Torball,ad Atri appuntamento con l'Open Day di Serie A

(ANSA) - ATRI, 29 GEN - Atri torna a ospitare il torball, dopo la prima fase della Coppa Italia il 16 e 17 gennaio, con l'Open Day di Serie A, prima tappa della stagione 2021 del massimo campionato. L'evento ufficiale Fispic (Federazione Italiana Sport per Ipovedenti e Ciechi) si terrà sabato 30 e domenica 31 gennaio, nel Palasport 'Di Nardo Di Maio e Pasquali' del Centro Turistico Integrato. Come per la Coppa Italia, organizzazione e logistica sono affidate all'Associazione Abruzzo Ontario del presidente Antonio Di Musciano, attiva con Atri Cup per portare nella città ducale il massimo livello dello sport paralimpico, forte anche dell'affiliazione con l'ente di promozione Opes. Si terranno undici partite che alzeranno il sipario sul campionato e vedranno impegnate sei squadre: Teramo NV, Omero Bergamo (squadre A e B), Colosimo Napoli, Uici Torino e Ciociaria Frosinone.

L'organizzazione ringrazia, si legge in una nota, "oltre al Comune di Atri, la Regione Abruzzo e l'assessore allo Sport Guido Liris, grazie al cui sostegno Atri Cup ha potuto organizzare in pochi giorni due eventi di portata nazionale in un periodo non facile".

Le partite saranno senza pubblico, come da protocollo anti Covid-19: sarà possibile seguire la diretta streaming delle due giornate sulla pagina Facebook di Atri Cup e su atricup.it.

"Siamo orgogliosi e felici di ospitare nuovamente un prestigioso appuntamento con il Torball nella nostra città - commenta l'assessore comunale allo Sport Pierfrancesco Macera - Ringrazio a nome dell'Amministrazione Comunale di Atri tutti gli organizzatori, in particolare l'Associazione Abruzzo Ontario per il prezioso lavoro, con l'auspicio di tornare a ospitare presto analoghe iniziative". (ANSA).