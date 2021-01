Controlli Stradale in Abruzzo e Molise, 114 violazioni

(ANSA) - CHIETI, 29 GEN - Sono 279 le persone e 267 i veicoli controllati, con 114 violazioni contestate nel corso dei controlli effettuati dalla Polizia Stradale nelle province di L'Aquila, Chieti, Campobasso e Isernia con l'impiego di 30 pattuglie: una verifica della cosiddetta "normativa sociale" ovvero tempi di guida e riposo dei mezzi commerciali, contrasto dell'alterazione dei cronotachigrafi e della verifica incrociata degli elementi identificativi dei veicoli, del controllo di assicurazione, revisione e contrasto del fenomeno del riciclaggio.

In provincia di Chieti, presso lo svincolo Pescara Ovest dell'A14, in località Dragonara, durante servizi coordinati dal dirigente della Sezione Fabio Polichetti, controllati 103 veicoli e 108 persone: contestate 25 violazioni al Codice della strada di cui 10 relative ai tempi di guida e riposo dei conducenti dei mezzi pesanti. Il conducente di una vettura, incurante della presenza delle pattuglie, ha continuato a parlare al cellulare mentre era alla guida: sanzionato per violazione dell'art.173 del codice della strada.

I controlli sono stati effettuati sulle autostrade e sulle principali arterie stradali con l'impiego di pattuglie della Polizia Stradale, anche in abiti civili, coadiuvate da un elicottero del Reparto Volo e dalle Unità Cinofile della Polizia di Stato di Pescara. (ANSA).