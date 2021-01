Ciclovia fra montagne e arte, sindaci uniti per turismo

(ANSA) - SULMONA, 29 GEN - Nuova fase per il progetto "Cuore d'Abruzzo in bici" per la creazione di un sistema cicloturistico locale, presentato a dicembre scorso e già attivo con la mappa dei 14 percorsi in 1000 chilometri di ciclovie nel Centro Abruzzo. Nel corso di un incontro tra i 27 sindaci della rete, promosso dal sindaco di Sulmona Annamaria Casini insieme all'assessore al Turismo Manuela Cozzi, presenti la Fondazione Symbola e il presidente del Parco Nazionale della Majella Lucio Zazzara, sono stati condivisi i prossimi passi. "E' stata posta particolare attenzione sulla necessità di migliorare servizi e infrastrutture a favore del cicloturista, per rendere più efficiente e attrattivo il sistema locale - sottolineano Casini e Cozzi - Un'offerta di cicloturismo moderna e sostenibile da mettere in campo in sinergia con altri enti e soggetti privati che hanno già mostrato interesse a sostenere anche finanziariamente il progetto".

"Abbiamo condiviso l'idea di realizzare una mappatura dei servizi da offrire al turista green all'interno di un progetto di promozione per programmare il percorso individuando le tappe più consone al proprio itinerario. Le parole chiave del progetto sono sostenibilità e sinergia, in linea con le vocazioni del territorio. Proseguiremo con altri incontri con enti, soggetti privati e associazioni operanti nel turismo, come occasione per raccogliere utili e preziosi contributi che individuino soluzioni e spunti a vantaggio di tutti".

Questi i Comuni coinvolti: nella Valle Subequana: Molina Aterno, Castelvecchio Subequo, Castel di Ieri, Secinaro, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli; in Valle Peligna e sulla Majella: Sulmona, Introdacqua, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Roccacasale, Corfinio, Pettorano sul Gizio, Vittorito, Pacentro, Cansano, Campo di Giove; nella Valle del Sagittario: Anversa degli Abruzzi, Bugnara, Cocullo, Villalago, Scanno; in Alto Sangro: Roccapia, Rivisondoli, Pescocostanzo, Roccaraso. (ANSA).