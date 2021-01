Covid:Marsilio,Conferenza Regioni sì allenamento maestri sci

(ANSA) - PESCARA, 28 GEN - Nel corso della riunione di oggi la Conferenza delle Regioni ha approvato le linee guida per l'utilizzo degli impianti di risalita delle stazioni e dei comprensori sciistici, riprendendo e condividendo anche la sollecitazione avanzata dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, con cui si chiede al Governo l'emanazione di una specifica Faq al fine di chiarire la possibilità che i maestri di sci utilizzino gli impianti di risalita e i comprensori sciistici per allenarsi. Adesso le linee guida verranno trasmesse ai ministri Boccia e Speranza e al CTS che valuteranno la richiesta.

Per dirimere i dubbi sull'equiparazione dei maestri di sci agli atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale, il presidente Marsilio nei giorni scorsi aveva inviato una lettera al presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, e per conoscenza ai ministri Spadafora e Speranza, con l'obiettivo di ottenere il riconoscimento che avrebbe permesso ai maestri di sci di potersi allenare e mantenere quella forma necessaria per poter riprendere l'attività professionale non appena le condizioni sanitarie lo consentiranno.

"Allenarsi per esercitare al meglio il proprio lavoro rappresenta una parte significativa e integrante dell'aggiornamento professionale dei maestri di sci - ha sottolineato il presidente Marsilio - loro rappresentano il primo approccio con la neve degli allievi ed è quindi opportuno che possano mantenere un adeguato livello di 'performance'.

Adesso rimaniamo in attesa, sperando che il Consiglio dei Ministri avalli la nostra richiesta". (ANSA).