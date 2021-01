Giornata Memoria: Segre,memoria per cittadinanza consapevole

(ANSA) - PESCARA, 27 GEN - La senatrice Liliana Segre ha inviato un messaggio in occasione dell'incontro che si è tenuto sul Giorno della Memoria organizzato dal Liceo Artistico, Musicale, Coreutico MIBE e dall'ANPI di Pescara. "Ci tengo vi giunga il mio saluto in occasione della commemorazione del Giorno della Memoria 2021. Appuntamento importante, perché ogni anno ci ricorda la liberazione del campo di sterminio di Auschwitz da parte dei soldati sovietici, il 27 gennaio 1945 - si legge sulla pagina facebook dell'Anpi pescarese - Eppure, a proposito di memoria, non va mai dimenticato che quell'evento, l'apertura dei cancelli di Auschwitz, non significò affatto la fine delle atrocità. Il giorno prima della liberazione infatti era iniziata una terribile "marcia della morte", che vide i nazisti spingere migliaia di sopravvissuti stremati, al gelo e alla fame, sempre più verso ovest. Questo ultimo orrore si concluse solo i primi di maggio del 1945. Eravamo migliaia all'inizio, ma solo un pugno di noi, poche decine, riuscì a sopravvivere. Per questo è così importante la conoscenza storica e la conservazione del ricordo. In questo senso il lavoro svolto dall'ANPI nella scuole, fra i giovani, nei territori è particolarmente prezioso.

Quest'anno purtroppo la Commemorazione del Giorno della Memoria potrà avvenire solo con modalità da remoto, ma mi auguro che anche la vostra abbia eco e riscontro. Senza memoria infatti, cioè senza senso della storia, è impossibile una cittadinanza consapevole e pienamente democratica. Spero dunque che l'occasione del Giorno della Memoria contribuisca a rinsaldare il legame civile e morale nella nostra comunità. In un periodo drammatico come l'attuale ne abbiamo particolarmente bisogno", ha chiuso la senatrice. (ANSA).