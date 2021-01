Giorno Memoria: Casoli, ad aprile inaugurazione monumento

(ANSA) - CASOLI (CHIETI), 26 GEN - Verrà inaugurato ad aprile l'imponente monumento dedicato alla memoria degli internati nell'ex campo fascista di Casoli, uno dei 15 campi di concentramento abruzzesi allestiti dal regime fascista all'indomani dell'entrata in guerra nel giugno 1940. È un'operazione che l'amministrazione comunale ha avviato grazie alla spinta del lavoro di ricerca storica del giovane studioso Giuseppe Lorentini.

"È necessario - afferma il sindaco Massimo Tiberini - che si faccia memoria degli internati civili stranieri, alcuni dei quali, in quanto ebrei, furono deportati ad Auschwitz, ed è impegno morale che si custodisca il loro ricordo come monito per le giovani generazioni e per tutti noi".

Grazie alla ricerca di Lorentini, ideatore, creatore e responsabile del centro di documentazione on line open access www.campocasoli.org, oggi si ha la possibilità di consultare oltre 4.500 documenti conservati presso l'Archivio storico del Comune, che rappresenta un esempio di eccellenza di archivio digitale sia come strumento di consultazione a fini della ricerca storica, sia come vettore della conservazione e della trasmissione della memoria.

Sull'onda del notevole interesse che l'iniziativa ha suscitato e con il pieno sostegno dell'Amministrazione Comunale è stata allestita la Piazza della Memoria. Infatti, il 27 gennaio 2018 il Comune di Casoli ha apposto una targa contenente tutti i 218 nomi degli internati civili "ebrei stranieri" (108), e degli internati politici "ex jugoslavi" (110), che tra gli anni 1940 e 1943 transitarono nel campo fascista di Casoli.

Inoltre, è stata posizionata un'imponente iconografia che mostra i volti e alcuni documenti personali degli internati.

Grazie ad un importante finanziamento regionale, il Comune di Casoli potrà portare a termine i lavori di consolidamento del centro storico e del muraglione della Piazza della Memoria nella sua nuova veste monumentale di memoriale europeo. (ANSA).