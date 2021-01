Dispersi sul Velino, soccorsi ripartiti all'alba

(ANSA) - AVEZZANO, 26 GEN - Sono ripartite alle prime luci del giorno le squadre dei soccorritori sul Velino dove da due giorni, in Valle Majelama, sono dispersi quattro escursionisti di Avezzano. Sono al momento in azione 51 persone fra operatori del Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) con unità cinofile, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, 118 regionale, Esercito Italiano e Carabinieri. Sono in arrivo altri 20 soccorritori da tutta Italia. Stamattina grazie alla visibilità buona sono decollati tre elicotteri impegnati per le operazioni di ricerca: 118, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco. Gli Alpini del IX Reggimento hanno allestito strutture da campo per agevolare i soccorsi. Si sta valutando anche se far ripartire l'elicottero AV169 da Pratica di Mare. (ANSA).