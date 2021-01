Covid:variante brasiliana Abruzzo,70 persone in tracciamento

(ANSA) - PESCARA, 26 GEN - Sono una settantina le persone individuate nell'ambito del tracciamento dei contatti della famiglia abruzzese risultata positiva alla variante brasiliana del coronavirus. Sono già state contattate dalle autorità sanitarie ai fini dell'isolamento fiduciario o del monitoraggio.

La famiglia, nei giorni scorsi, per rientrare in Italia dal Brasile, ha preso prima due voli, uno per Lisbona e l'altro per Roma Fiumicino, e poi un autobus dalla capitale a L'Aquila.

Il 18 gennaio scorso, una volta che i tamponi sono risultati positivi, mentre si procedeva al sequenziamento del genoma del virus, in parallelo è stata eseguita l'indagine epidemiologica con il tracciamento dei contatti. (ANSA).