Covid: in Abruzzo tutte le Usca ora dotate di ecografo

(ANSA) - PESCARA, 26 GEN - "In Abruzzo ogni Unità Speciale di Continuità Assistenziale (Usca) ha ora a disposizione un ecografo, strumento diagnostico molto importante in caso di polmonite interstiziale. Siamo tra le prime regioni in Italia ad aver dotato ogni Usca di un nuovo ecografo". Lo annuncia l'assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì, aggiungendo che "le unità stanno lavorando molto bene sul territorio" e che "il sistema, nel complesso, sta funzionando". (ANSA).