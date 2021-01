'Interno 8' accoglie Giovanni Allevi e Svevo Moltrasio

(ANSA) - PESCARA, 22 GEN - Saranno il compositore e musicista Giovanni Allevi e l'autore, regista e attore Svevo Moltrasio i due ospiti di "Interno 8" nella puntata in onda stasera, venerdì 22 gennaio, alle 21, su Rete8, rete8.it e sulla pagina Facebook di Rete8 (facebook.com/Rete8 ).

Allevi parlerà del suo nuovo libro - "Revoluzione" (Solferino, 2020), racconto filosofico intriso di musica e bellezza e incentrato sulla comune paura del cambiamento - e della recente esperienza televisiva "Allevi in the jungle" (RaiPlay): il musicista scende in strada per incontrare colleghi, giocolieri e circensi attraversando le città più belle d'Italia.

Svevo Moltrasio ripercorrerà la sua carriera di autore e regista. I suoi video, come la sua web serie "Ritals" sulla vita degli italiani a Parigi, hanno fatto di lui un riferimento importante sul web. Moltrasio è anche autore del libro "Parigi senza ritorno" (Sperling&Kupfer, 2017).

A condurre il programma sarà Paola De Simone, affiancata da Luca Pompei; con loro Tiziana Di Tonno e Alessandro De Berardinis, insieme al pizza-chef Luciano Passeri che dispenserà consigli di cucina etica.

Telespettatori e webspettatori potranno intervenire inviando video, commenti e domande a interno8@rete8.it o attraverso le pagine Facebook di "Interno 8" (facebook.com/ Interno8.Rete8) e Rete8 (facebook.com/Rete8), dove il programma è trasmesso in diretta. (ANSA).