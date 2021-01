A14: Aspi,in Pef solo nuove opere o potenziamenti approvati

(ANSA) - PESCARA, 22 GEN - "Con riferimento a quanto rappresentato da alcune agenzie di stampa relativamente a una possibile estensione dell'intervento di ampliamento a tre corsie dell'A14 nel tratto a sud di Porto Sant'Elpidio, Autostrade per l'Italia chiarisce che tale iniziativa non è ancora contenuta nella nuova formulazione del Piano Economico Finanziario. Ciò in quanto il PEF può considerare solo gli impegni già assentiti in Convenzione, e cioè approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla base di studi già conclusi. La Convenzione - si legge in una nota di Autostrade - prevede che si attivino i progetti di fattibilità necessari ad attuare nuovi investimenti, secondo le procedure previste. In merito a queste ultime, ASPI rende noto di aver ricevuto dal Ministero l'indicazione che l'opera in questione è prioritaria e di procedere pertanto alla redazione dello studio di fattibilità". (ANSA).