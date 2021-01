Pescara Calcio, arriva dal Sassuolo Odgaard

(ANSA) - PESCARA, 21 GEN - È arrivata nel pomeriggio anche l'ufficialità dell'annuncio di un nuovo importante arrivo in casa Pescara per quanto riguarda l'attacco. Arriva in prestito dal Sassuolo il bomber 21enne danese (come l'altro neo biancazzurro) Jens Odgaard. Nella prima parte di stagione il danese ha giocato nel Lugano dell'ex presidente della società biancazzurra Angelo Renzetti. Odgaard, se arriverà il transfert, potrebbe già essere convocato per la gara di campionato di sabato a Salerno. (ANSA).