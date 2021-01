Porto di Pescara, al via lavori svuotamento vasca di colmata

(ANSA) - PESCARA, 19 GEN - "Partiti i lavori per lo svuotamento della vasca di colmata, Pescara si prepara a vedere sparire la cosiddetta 'collina della vergogna' che oggi campeggia sulla banchina del porto canale. Nel novembre 2019 è stata pubblicata la gara d'appalto per la rimozione di 100mila metri cubi di sedimenti rispetto ai 192mila metri cubi complessivi oggi presenti nell'invaso, da allora sono trascorsi 11 mesi, ma oggi finalmente iniziamo a vedere una schiarita". È il commento del presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo, Lorenzo Sospiri dinanzi, all'apertura del cantiere.

"Il risultato è frutto del pressing esercitato presso il Provveditorato alle Opere pubbliche per far capire quanto fosse e quanto sia importante per Pescara, per la nostra marineria, ma anche per lo sviluppo futuro del porto a livello infrastrutturale, lo svuotamento di quella vasca di colmata che non rappresenta il miglior biglietto da visita per la città - ha detto Sospiri - Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale alle Opere pubbliche Lazio-Abruzzo-Sardegna, che oggi ringraziamo, ha pubblicato il bando di gara a procedura aperta per lo svuotamento della vasca di colmata, per 894mila 656 euro nel novembre 2019. Purtroppo, le procedure di gara prima, l'emergenza Covid-19 poi, hanno rallentato l'iter dell'intervento e solo oggi vediamo le ruspe al lavoro per rimuovere i primi 100mila metri cubi. Questo significa che scenderemo a un livello inferiore rispetto al piano di campagna, assicurandoci anche un bacino utile e disponibile per il deposito di materiale nel caso dovessimo realizzare un dragaggio d'emergenza dello scalo portuale".

"Le opere dovranno essere concluse entro 120 giorni. Che significa, per l'amministrazione regionale, riuscire a chiudere il cantiere per fine primavera. Siamo inoltre in attesa - ha aggiunto Sospiri - dell'arrivo degli ulteriori fondi assicurati dal ministero delle Infrastrutture nel corso della riunione del febbraio 2020, risorse destinate allo svuotamento completo della vasca di colmata, e a un dragaggio di profondità del porto canale, e nel frattempo vanno avanti le procedure per dare a Pescara un nuovo porto". (ANSA).