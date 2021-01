Rigopiano: padre vittima, finalmente monumento

(ANSA) - FARINDOLA, 18 GEN - Nicola Colangeli, papà di Marinella Colangeli, una delle vittime di Rigopiano, plaude all'incontro di questa mattina in Municipio a Farindola in cui si è parlato del monumento che sorgerà nei pressi dei resti dell'Hotel sepolto dalla valanga il 18 gennaio di quattro anni fa. "Il monumento in ricordo delle 29 vittime di Rigopiano dopo oltre tre anni potrebbe davvero vedere finalmente la luce. Con la nascita del Giardino della Memoria - ha detto al termine dell'incontro - possiamo dire grazie all'Amministrazione Comunale di Farindola, alla Provincia e all'ente Parco e a tutti coloro che ci stanno dando una mano perché una volta pronto questo monumento potremo depositare un fiore e fare una preghiera per i nostri cari che non ci sono più". (ANSA).