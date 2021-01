Rigopiano: cominciata commemorazione 29 vittime

(ANSA) - FARINDOLA, 18 GEN - "Oggi i parenti delle vittime sono qui a ricordare i loro cari per la prima volta proprio sul posto e noi speriamo che dal prossimo anno si possa commemorare le vittime in questa giornata anche con la partecipazione di tanti amici e di tante persone vicine a loro. Questa è una tragedia che ha colpito non solo i familiari delle vittime ma una intera comunità, e quindi è giusto avere momenti di riservatezza e sobrietà come oggi ma anche avere momenti di partecipazione a questi momenti di tutta la comunità". Così il presidente della Regione Marco Marsilio a Rigopiano di Farindola questo pomeriggio per partecipare alla cerimonia in ricordo delle 29 vittime della tragedia del 18 gennaio di 4 anni fa.

Commemorazione che si tiene in forma privata per via dell'emergenza sanitaria da Covid 19. (ANSA).