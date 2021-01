Procida 2022: sindaco L'Aquila,dare forza a quanto costruito

(ANSA) - L'AQUILA, 18 GEN - "Congratulazioni a Procida 2022 - Capitale Italiana della Cultura, al suo sindaco e alla sua comunità, per aver ottenuto il titolo di Capitale Italiana della cultura per il 2022. Complimenti a tutte le finaliste". è il commento a caldo su Facebook del sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, dopo la proclamazione della città vincitrice della competizione che ha visto il capoluogo abruzzese tra le dieci finaliste.

"Il percorso che abbiamo compiuto insieme - ricorda - è stato lungo e complesso. Ma soprattutto pieno di cose belle, ci siamo uniti intorno a un progetto comune che rappresenta un inizio.

Sono stati straordinari l'affetto e il sostegno di tutta la popolazione abruzzese e dell'Italia".

"L'Aquila - conclude - non perdiamoci d'animo e diamo forza ed energia a tutto quello che abbiamo costruito nella storia e in questi ultimi mesi". (ANSA).