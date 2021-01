Capitale Italiana Cultura 2022, L'Aquila perde la sfida

(ANSA) - L'AQUILA, 18 GEN - L'Aquila non ce l'ha fatta a diventare Capitale italiana della Cultura 2022. L'ambito riconoscimento è stato vinto dall'isola di Procida. Arrivato tra le dieci finaliste nella corsa al riconoscimento del Mibact (Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo), il capoluogo d'Abruzzo ha lavorato sodo con la produzione di un elaborato dossier scritto e video, coordinato da Pier Luigi Sacco. "Dovremmo premiare tutte e dieci le finaliste" ha detto il ministro Dario Franceschini durante la proclamazione online della città vincitrice. "Nell'anno della rinascita sarà Procida a rappresentare la spinta culturale italiana e il laboratorio, con lo slogan "l'isola che non isola". (ANSA).