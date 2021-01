Covid, Asl cerca volontari per screening nel Chietino

(ANSA) - CHIETI, 16 GEN - La Asl Lanciano Vasto Chieti cerca medici, infermieri, odontoiatri, ostetriche, biologi, farmacisti, tecnici di laboratorio e veterinari da destinare, come volontari, allo screening Covid-19 che si svolgerà nei comuni della provincia di Chieti a fine gennaio. A tal fine è stato emanato un avviso, pubblicato sul sito www.asl2abruzzo.it, per reclutare operatori da destinare alle équipe di sanitari che dovranno eseguire i tamponi antigenici rapidi nelle sedi individuate dai Comuni. Il reclutamento è rivolto sia ai dipendenti Asl, che dovranno prestare la loro opera fuori dall'orario di servizio e a titolo gratuito, sia al personale convenzionato, nonché a liberi professionisti, pensionati o dipendenti di altri enti. Gli operatori interessati dovranno indicare la disponibilità scrivendo a volontari.screeningcovid@asl2abruzzo.it utilizzando il modello pubblicato, allegato all'avviso, e inserendo dati anagrafici, titolo di studio, qualifica e iscrizione a un ordine professionale. L'Asl contatterà i volontari disponibili per informarli sulle modalità di svolgimento dello screening secondo i calendari concordati con i Comuni interessati.

"E' auspicabile che tutti i paesi chiedano di partecipare alla campagna - chiarisce il direttore generale della Asl Thomas Schael - perché la finalità è comune a tutti: identificare eventuali casi positivi e isolarli prima che possano diffondere il contagio. I test rapidi eseguiti su larga scala sono uno strumento prezioso, perché ci permettono di individuare gli asintomatici che diversamente possono sfuggire al controllo, diventando pericoloso veicolo di infezione. I risultati dello screening saranno direttamente proporzionali all'adesione dei Comuni e della popolazione, oltre che dei volontari di cui abbiamo bisogno: è un'occasione per mettere al sicuro la nostra salute che non va sprecata". (ANSA).