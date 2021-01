A25, aperta uscita Cocullo. Chiusura riprogrammata

(ANSA) - L'AQUILA, 16 GEN - A causa di avverse condizioni meteorologiche, l'interdizione al traffico dello Svincolo di Cocullo per urgenti lavori di manutenzione, limitatamente alla rampa di uscita dall'autostrada A25 con provenienza da A24/Roma/L'Aquila, è stata temporaneamente sospesa per essere riprogrammata dal giorno lunedì 18 gennaio fino al 22 gennaio prossimo, salvo imprevisti che potranno condizionare il prosieguo dei lavori. Conseguentemente, per i veicoli provenienti da Roma/L'Aquila/Teramo e diretti verso la viabilità ordinaria dello Svincolo di Cocullo, sarà possibile usufruire degli svincoli di Pescina (non consigliato) o di Pratola Peligna. (ANSA).