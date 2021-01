Covid: a Pescara controlli Carabinieri davanti a scuole

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Controlli dei Carabinieri del Norm di Pescara all'esterno degli istituti scolastici del capoluogo adriatico per verificare il rispetto delle misure per il contrasto alla diffusione del Covid-19. In particolare, le attività dei militari dell'Arma, all'ingresso e all'uscita degli studenti dalle scuole, si concentrano sull'arrivo e sulle partenze degli autobus. Al momento non si registrano criticità.

I controlli andranno avanti anche nei prossimi giorni. (ANSA).