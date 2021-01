Sci fondo: ad Alfedena due atleti molisani in gara

(ANSA) - CAPRACOTTA, 12 GEN - Due atleti molisani in gara ai Campionati Italiani di Sci di Fondo-Coppa Italia Senior di Alfedena (L'Aquila): Andrea Di Bucci e Maria Angelaccio, giovani promesse dello sci club di Capracotta (Isernia). L'evento, della Federazione Italiana degli Sport Invernali, è in programma per i prossimi 16 e 17 gennaio sulle piste del Pianoro di Campitelli (mt.1441), per la prima volta in Abruzzo si sfideranno 270 atleti appartenenti ai 13 Comitati Regionali (Alpi occidentali - Valle d'Aosta - Alpi Centrali - Trentino - Alto Adige - Veneto - Friuli - Emilia Romagna - Lazio - Abruzzo - Molise - Calabria e Lucania - Sicilia) e ai Gruppi sportivi di Esercito, Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza. Andrea Di Bucci (classe 2005) e Maria Angelaccio (classe 2004) difenderanno i colori del Comitato molisano. "Di Bucci è uno sciatore promettente cresciuto sull'anello di Prato Gentile, che predilige la marcia in montagna e gli allenamenti in bicicletta". Così lo ha presentato il tecnico e presidente dello sci Club altomolisano, Oreste D'Andrea. "Angelaccio - ha detto ancora D'Andrea - nutre una grande passione anche per lo skiroll, infatti si allena tutti i giorni e non si dà mai per vinta". Alla cerimonia d'apertura dei campionati presenzieranno i vertici della FISI e le massime autorità locali. Il via alle gare è stato affidato a due vecchie glorie dello sci nazionale: i fondisti Pietro Piller Cottrer, campione del mondo nel 2005 di tecnica libera in Germania; e Gabriella Paruzzi, vincitrice di una Coppa del Mondo e detentrice di un Oro olimpico. (ANSA).