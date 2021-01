'Romanò Simchà', festa ebraica-rom, progetto artistico ora disco

(ANSA) - PESCARA, 12 GEN - L'iniziativa era nata in occasione del Giorno della Memoria 2020, poi il progetto musicale "Romanò Simchà - festa ebraica rom" ha subito una battuta d'arresto a causa della pandemia e della conseguente chiusura degli spazi per concerti e spettacoli dal vivo. Ma Officine della Cultura, Orchestra Multietnica di Arezzo e Alexian Group non si sono persi d'animo e hanno approfittato della parziale riapertura dei teatri in estate per alcune esibizioni e per la registrazione del disco che sarà pronto, simbolicamente, per il prossimo Giorno della Memoria, il 27 gennaio. Un disco che rappresenta lo storico incontro, sul piano musicale, fra le tradizioni culturali romanì ed ebraica.

Mercoledì 13 gennaio, alle 17.30, il progetto "Romanò Simchà - festa ebraica rom" sarà presentato sulla pagina Facebook di Officine della Cultura e sul canale YouTube 'OfficineProduzioni' (dove è già disponibile il video del brano 'Lekhà Dodì'), con Enrico Fink e Alexian Santino Spinelli, i solisti dell'Orchestra Multietnica di Arezzo e dell'Alexian Group.

Il progetto nasce grazie allo storico Luca Bravi che organizzò, il 27 gennaio 2020, l'incontro tra musicisti di musica rom ed ebraica nel 'Mandela Forum' di Firenze davanti a 5.000 studenti. Le registrazioni del disco sono state effettuate al 'Teatro Verdi' di Monte San Savino (Arezzo) sotto la direzione del fonico Gabriele Berioli. Sono proposti brani delle due tradizioni musicali e composizioni originali di Enrico Fink e Alexian Santino Spinelli; eseguono il violinista Gennaro Spinelli, il percussionista Massimiliano Dragoni, il clarinettista Gianni Micheli, il chitarrista Massimo Ferri, il bassista Luca Roccia Baldini, il trombettista Marco Vignali, il batterista Fausto Della Torre, la cantante Paola Scoppa e il trombonista Andrea Zacchei. I melismi orientali sono affidati al cantante libanese Emad Shumann. (ANSA).