Maglia celebrativa per L'Aquila Rugby

(ANSA) - L'AQUILA, 12 GEN - La maglia celebrativa dello spallone neroverde, divisa ufficiale della stagione sportiva 2020-2021 della Polisportiva L'Aquila Rugby, sarà a disposizione di tifosi e appassionati della palla ovale: riproposta dal noto marchio di abbigliamento sportivo Canterbury, è caratterizzata da un tessuto tecnico in 'vapodri' ad asciugatura rapida, da cuciture piatte e rinforzate per ridurre l'abrasione. La maglia, che rappresenta i 74 anni di storia della pentascudettata Polisportiva L'Aquila Rugby, è disponibile anche a manica lunga.

Chi fosse interessato dovrà rivolgersi alla segreteria della società (aperta dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 20), telefonare al numero 0862317350 o inviare una mail all'indirizzo abaq.pol.laquila@federugby.it; stando al valore storico dell'iniziativa gestirà direttamente gli ordini il Rugby Club Vecchio Cuore Neroverde. "Si tratta di un pezzo da non perdere - hanno spiegato tra le fila del club aquilano - lo spallone ha scritto la storia della nostra società. Una chicca per collezionisti e giovani appassionati". (ANSA).