Scuola: sindaco Teramo visita le superiori

(ANSA) - TERAMO, 11 GEN - Questa mattina, in occasione della riapertura dell'attività didattiche anche nelle scuole superiori, il sindaco Gianguido D'Alberto insieme all'assessore alla pubblica istruzione Andrea Core e al consigliere comunale delegato Maria Rita Santone ha visitato il liceo scientifico "Einstein", l'Iti, l'istituto alberghiero e il liceo classico.

Un'occasione per ribadire agli studenti quanto sia "fondamentale che i loro comportamenti nelle aule trovino continuità fuori dalla scuola, con il rispetto delle identiche prescrizioni, per non rendere vani i sacrifici cui sono sottoposti" e per annunciare come nelle prossime settimane grazie alla collaborazione tra Comune, Asl, Protezione Civile e istituti scolastici sarà ripetuto lo screening di massa sulla popolazione scolastica, con un focus dedicato alle scuole superiori che dovrebbe svolgersi dal 20 al 22 gennaio. Il sindaco, inoltre, è tornato a sottolineare anche l'importanza di mettere a sistema i test rapidi nelle scuole, ripetendoli in maniera sistematica, e, anche come presidente Ancvi, quella di rivedere i protocolli adottando su tutto il territorio regionale la circolare della Asl di Teramo "che detta precise indicazioni sull'applicazione di misure anti-covid e sui comportamenti da assumere nelle scuole per evitare il sorgere dei focolai" (ANSA).