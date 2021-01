Covid: Ciamponi, vaccino sì, per sé e per gli altri

(ANSA) - PESCARA, 11 GEN - "Il vaccino? Sì, come Ciamponi e come direttore della Asl di Pescara". Non ha dubbi Vincenzo Ciampioni, il direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale 3 Pescara. All'ANSA spiega che "si deve fare per sè e per gli altri, anche se va capito il momento e le eventuali paure della gente riguardo al Covid. Non tutti hanno le idee chiare, è comprensibile, ma io lo consiglio". C'è chi dice che la paura si combatte con la conoscenza, ma, insiste Cimpioni "in questo momento domina la paura, e ci si mettono anche le varianti".

Per il dg però c'è anche da sottolineare che "rispetto alla prima ondata abbiamo maggior consapevolezza sulla malattia, sappiamo di più di cosa stiamo parlando e la gestiamo meglio, anche da un punto di vista organizzativo. Ed è per questo - prosegue - che a Pescara possiamo dire che la nostra attività generale non si è mai fermata. Tutta l'attività ospedaliera non si è fermata, è bene che la gente sia consapevole di questo, anche grazie al lavoro svolto nell'ospedale Covid. Proprio per questo, sì, consiglio di fare il vaccino". (ANSA).