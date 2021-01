A Teramo trasporto pubblico torna a orario scolastico

(ANSA) - TERAMO, 11 GEN - Considerate le disposizioni impartite in relazione alla riapertura delle scuole, il servizio del Trasporto Pubblico Locale da oggi torna all'orario scolastico. Lo ha reso noto il Comune di Teramo. "Rispetto ad esso non vi sono state modifiche sostanziali, ad eccezione dell'aggiunta di corse sulla linea 2, peraltro già attivate da alcune settimane. La linea 7 è sospesa fino alla riapertura dell'Università. Per quanto riguarda il TPL suburbano sono state aggiunte 14 corse suppletive, in particolare una nuova corsa a Scapriano; da registrare modeste modifiche degli orari su alcune corse di Varano, Miano, Scapriano e Spiano".

"Le tabelle con le modifiche vengono inviate su Whatsapp. Si ricorda che gli utenti dovranno obbligatoriamente indossare le mascherine; non potranno salire sui bus se si hanno sintomi di infezioni respiratorie acute quali febbre, tosse e congiuntivite; potranno acquistare, se possibile, i biglietti tramite SMS al numero 4850304 scrivendo Baltour ed esibendo poi il messaggio ricevuto al controllore; seguire la segnaletica e i percorsi indicati all'interno delle stazioni o alle fermate, mantenendo sempre la distanza di 1 m dalle altre persone; utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando sempre la distanza di sicurezza; sedersi solo nei posti consentiti, mantenendo il distanziamento degli altri occupanti; evitare di avvicinarsi e chiedere informazioni al conducente. Apposita segnaletica è posizionata all'interno dei mezzi per facilitare il rispetto delle norme".

L'assessore alla Mobilità Maurizio Verna è a disposizione per segnalazioni degli utenti all'indirizzo di posta elettronica m.verna@comune.teramo.it. (ANSA).