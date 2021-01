Memmo eletto nuovo presidente Figc Abruzzo

(ANSA) - PESCARA, 09 GEN - Con 221 voti su 222 votanti (una scheda bianca) Concezio Memmo, imprenditore lancianese è stato proclamato dal Tfr Abruzzo questa mattina nuovo presidente della Figc Abruzzo, prendendo il posto dell'uscente Daniele Ortolano che approda al Consiglio Nazionale della Lnd. "Non erano queste le condizioni in cui volevo parlarvi - ha detto il neo presidente - attraverso un video e non in una assemblea in presenza a causa della pandemia. Ci vedremo appena possibile, e nell'assumere un incarico così importante ringrazio il presidente (uscente) Daniele Ortolano che con tutta la squadra che ha saputo guidare la crescita del nostro movimento". Come si ricorderà Memmo è stato candidato unico dopo il ritiro dalle elezioni dell'altro candidato, l'ex arbitro internazionale Pasquale Rodomonti. (ANSA).