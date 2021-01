Covid: in Abruzzo somministrati oltre 10mila vaccini

(ANSA) - PESCARA, 09 GEN - Superano quota 10mila le persone vaccinate contro il Covid-19 in Abruzzo, a fronte di 15.735 dosi consegnati dalla Pfizer. È già stato somministrato oltre il 65% dei vaccini al momento disponibili.

In particolare, oggi, fino alle ore 18, sono 1.351 le vaccinazioni eseguite nei punti di somministrazione individuati dalle Asl. Le operazioni sono ancora in corso. Nel dettaglio, nella Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila sono state inoculate 516 dosi (210 nel presidio ospedaliero dell'Aquila, 204 ad Avezzano e 102 a Sulmona), nella Asl Lanciano-Vasto-Chieti 370 (184 a Chieti, 155 a Vasto e 31 a Lanciano), nella Asl di Pescara 363 e nella Asl di Teramo 102 (60 a Teramo, 18 a Giulianova e 24 a Sant'Omero). Le vaccinazioni hanno riguardato 523 maschi e 828 femmine. (ANSA).