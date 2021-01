'Lockdown-storie di comunità', repliche su Radio L'Aquila 1

(ANSA) - L'AQUILA, 08 GEN - Dal 14 dicembre scorso un appuntamento serale tre volte a settimana, in replica la mattina seguente alle 7.30, sulle frequenze di Radio L'Aquila 1, in streaming su www.radiolaquila1.it, con edizioni e speciali su Facebook: è il programma 'Lockdown - storie di comunità' che dà voce e spazio ai 44 Comuni del Cratere Aquilano, comunità "resilienti" e "resistenti raccontate dagli amministratori intervistati da Massimo Alesii. Su richiesta degli ascoltatori Radio L'Aquila 1, per riscoprire i borghi più belli, ha deciso di replicare alcune puntate registrate in dicembre, delle quali sono già disponibili i podcast sulla pagina Facebook. Stasera alle 21.30 si potrà riascoltare Montereale; lunedì 11 gennaio Fontecchio, mercoledì 13 gennaio Navelli, venerdì 15 gennaio Fossa, lunedì 18 gennaio Santo Stefano di Sessanio. (ANSA).