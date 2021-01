Comune Chieti, buoni acquisto per famiglie e negozi

(ANSA) - CHIETI, 08 GEN - Si chiama 'Famiglie e Commercio' il bando, online dall'11 gennaio, con cui il Comune di Chieti erogherà buoni acquisto per dare sostegno all'economia e alle famiglie economicamente più esposte agli effetti della pandemia.

I buoni saranno spendibili esclusivamente presso esercizi commerciali e pubblici esercizi che hanno sospeso l'attività durante il lockdown: l'avviso è stato predisposto dagli Assessorati alle Politiche Sociali e al Commercio del Comune in esecuzione di una delibera di Giunta. Le risorse, 100.000 euro, derivano dai fondi per interventi di sostegno economico e sociale trasferiti dallo Stato, ai sensi dell'art. 112 bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34. Utilizzando l'app Smart PA, da lunedì 11 al 24 gennaio potranno registrare l'adesione gli esercizi cittadini interessati ad accettare i buoni per l'acquisto di prodotti di qualsiasi natura, con esclusione di armi e munizioni, attività di scommesse e gioco e attività di 'compro oro'. Mentre dall'1 al 28 febbraio potranno essere accettate le domande delle famiglie. Si darà priorità ai nuclei familiari che non percepiscono altre forme di sostegno al reddito, come reddito di cittadinanza, con esclusione del reddito di emergenza, e l'assegnazione avverrà sulla base delle risorse disponibili secondo la graduatoria crescente del reddito Isee ordinario o corrente delle istanze valide pervenute, con un limite per l'immissione in graduatoria di 30.000 euro. "E' un primo passo - dice il sindaco Diego Ferrara - per l'utilizzo di tutte le risorse di cui l'Amministrazione verrà in possesso, per potenziare interventi sociali non solo utili, ma anche estremamente urgenti e necessari, con la speranza di uscire presto dalla fase peggiore della pandemia. Dominato il virus bisognerà occuparsi della profondissima crisi sociale in cui versa tutta la comunità e Chieti intende iniziare sin da ora questo percorso di rinascita". (ANSA).