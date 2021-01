Maltempo:Lega,ad Avezzano bambini feriti per cadute ghiaccio

(ANSA) - L'AQUILA, 07 GEN - "Per i bambini di Avezzano (L'Aquila) il primo giorno di scuola del 2021 si è trasformato in una odissea. Ghiaccio sui marciapiedi, sulle strade e all'ingresso degli istituti hanno creato situazioni di pericolo e disagio: molti alunni sono scivolati e caduti rovinosamente a terra, ferendosi. Una vicenda scandalosa e, come sempre, prevedibile". A denunciarlo è il consigliere comunale di Avezzano Tiziano Genovesi, della Lega, candidato sindaco del centrodestra alle comunali di settembre, che si è fatto portavoce delle lamentele dei genitori dei ragazzi, nel primo giorno di scuola dopo il lungo stop per le fetsività natalizie e di fine anno.

"Nessuno ha pensato di spargere il sale o pulire il viale e la strada nel giorno in cui si torna a scuola. Dopo aver ignorato la perturbazione di martedì, ampiamente preannunciata dagli esperti, dopo aver avuto 48 ore di tempo per correre ai ripari e permettere la riapertura delle scuole in sicurezza, questa amministrazione si è dimostrata di nuovo impreparata", tuona il consigliere e coordinatore della Lega della provincia dell'Aquila che attacca il sindaco, Giovanni Di Pangrazio, a guida di una amministrazione civica con pezzi di centrosinistra e centrodestra.

"Non è possibile mettere a rischio l'incolumità dei nostri cittadini in questo modo, dove sono finite le 'grandi competenze' tanto sbandierate nei mesi scorsi dal sindaco Di Pangrazio? - chiede Genovesi - Il piano neve non ha funzionato, il rientro a scuola è stato segnato da disagi, purtroppo ancora una volta abbiamo avuto la conferma che questo è un governo fallimentare della città".

"Non è possibile che nel 2021 ad Avezzano non si riesca a garantire ai più piccoli, ai genitori, ai docenti e ai collaboratori scolastici le condizioni minime di sicurezza", aggiunge. Ma il problema non ha interessato solo gli istituti scolastici.

"I cumuli di neve che si sono formati in questi giorni si sono ghiacciati e diversi cittadini sono caduti passeggiando sui marciapiedi o attraversando le strade cittadine - conclude il consigliere della Lega - 'L'efficientissimo' piano neve di questa Giunta si è rivelato un vero fallimento e a dirlo sono soprattutto i cittadini di Avezzano. Mi spiace signor sindaco, ma per governare una città servono una programmazione e grandi capacità, non i Meme su Facebook!". (ANSA).