Covid:Pescara riapre scuole in sicurezza e senza problemi

(ANSA) - PESCARA, 07 GEN - Dopo le vacanze natalizie e di fine anno sono tornati sui banchi gli studenti delle scuole abruzzesi, eccezion fatta per quelli delle superiori che posticiperanno il loro rientro in aula lunedì 11 gennaio. Tra gli istituti scolastici più importanti di Pescara c'è il Comprensivo 1 diretto dalla professoressa Teresa Ascione che ha accolto questa mattina i suoi studenti. Oltre 700 tra bambini e ragazzi delle tre scuole dell'infanzia Andersen, Fontanelle e Don Milani; tre elementari quali Rodari, Madis e Don Milani e la scuola media Foscolo-Fermi di via Einaudi.

"In questo primo giorno - spiega all'ANSA il dirigente scolastico - non abbiamo avuto problemi di sorta considerando che quasi tutti i nostri ragazzi, abitando nei pressi delle sedi delle scuole vengono quasi tutti accompagnati dai genitori e molti anche a piedi per la relativa vicinanza, e dunque non andando ad utilizzare i mezzi pubblici. I bambini di scuola dell'infanzia ed elementari e i ragazzi delle medie sono venuti tutti con la mascherina che hanno tenuto disciplinatamente in aula, ad eccezione di quelli della scuola dell'infanzia per cui non c'è l'obbligo. Abbiamo misurato all'ingresso a tutti la temperatura, seppur non anche in questo caso obbligatorio, con l'utilizzo degli igienizzanti e raccomandando ai nostri insegnati di far arieggiare quanto possibile i locali aprendo le finestre e facendo rispettare il distanziamento. Devo dire che il ritorno a scuola - ha aggiunto la professoressa Teresa Ascione - è stato regolare grazie anche alla consapevolezza dei nostri ragazzi che si stanno mostrando molto responsabili".

(ANSA).