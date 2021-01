Chieti, sarà abbattuta scuola inagibile. Spazio a parcheggio

(ANSA) - CHIETI, 07 GEN - Verrà abbattuta, e al suo posto potrebbe nascere un parcheggio, la scuola dell'infanzia 'La Chioccia', ubicata in via Madonna della Misericordia a Chieti, lungo la strada principale che collega la parte alTa e quella bassa del capoluogo. Chiusa da tempo e nel più totale degrado, oggi l'edificio è stato oggetto di un sopralluogo da parte del sindaco Diego Ferrara e degli assessori ai Lavori Pubblici Stefano Rispoli e all'Ambiente Chiara Zappalorto. "Il sopralluogo fa seguito a segnalazioni da noi ricevute circa lo stato di degrado della struttura, chiusa e inagibile da diversi anni perché fortemente danneggiata, come ci riferiscono i tecnici comunali che hanno preso parte alla verifica - hanno detto - Sulla scuola sicuramente interverremo, predisponendone l'abbattimento, proprio perché irrecuperabile, con l'intenzione di realizzare qualcosa di utile sul sedime, come parcheggi e aree di sosta a servizio della città, visto che è molto vicina al centro cittadino". (ANSA).