Valanghe, Meteomont Cc, in Abruzzo pericolo da marcato a forte

(ANSA) - L'AQUILA, 05 GEN - Il Servizio Meteomont dell'Arma dei Carabinieri ha emesso un bollettino valanghe che riporta, per i sottosettori "P.N. Abruzzo" e "Velino-Sirente", per martedì 5 gennaio un grado di pericolo valanghe in aumento da 3 (Marcato) a 4 (Forte) per neve; per mercoledì 6 gennaio un grado di pericolo valanghe pari a 4 (Forte). Il bollettino segnala, per i medesimi giorni, un grado di pericolo 3 (Marcato) per i sottosettori "Gran Sasso Ovest" e "Gran Sasso Est - Laga" e 2 (Moderato) per il sottosettore "Majella".

Si raccomanda, quindi, la massima attenzione e prudenza e di consultare i siti internet dedicati. (ANSA).