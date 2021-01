Maltempo: neve su A24 e A25,-12,3 su Altopiano Cinquemiglia

(ANSA) - PESCARA, 05 GEN - Torna il maltempo in Abruzzo con neve e gelo nell'entroterra. Una fitta nevicata sta interessando le due arterie autostradali A24 Roma-L'Aquila-Teramo nel tratto Carsoli (L'Aquila)-S.Gabriele Colledara (Teramo) e la A25 Torano-Pescara tra il bivio A25/A24 Roma-Torano e Tocco da Casauria (Pescara); si segnalano anche banchi di nebbia tra Carsoli e L'Aquila Est sulla A24 e tra Magliano dei Marsi (L'Aquila) e Cocullo (L'Aquila) sulla A25, in entrambi i tratti con visibilità 80 metri.

La scorsa notte le stazioni dell'associazione meteo Caput Frigoris hanno registrato -12,3 gradi sull'Altopiano delle Cinquemiglia a quota 1.250 metri; -11,9 invece ai Piani di Pezza a quota 1.450 metri. Anche sulla città capoluogo di regione, L'Aquila, è in corso una nevicata. Secondo le previsioni è atteso un peggioramento delle condizioni meteorologiche nel pomeriggio. (ANSA).