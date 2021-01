Maltempo: alberi caduti per neve, chiuso tratto ss 696

(ANSA) - L'AQUILA, 05 GEN - Sulla ss 696 "Del Parco Regionale Sirente-Velino" è provvisoriamente chiuso al transito il tratto tra il km 37,000 e il km 40,600, ad Ovindoli (L'Aquila), a causa di un'abbondante nevicata, tuttora in corso, che ha provocato la caduta di alberi lungo la carreggiata.

Il personale di Anas, delle Forze dell'Ordine e dei Vigili del Fuoco è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della regolare circolazione nel più breve tempo possibile. (ANSA).