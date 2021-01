"Magia del Natale" per ospiti Casa Famiglia San Gregorio

(ANSA) - L'AQUILA, 05 GEN - Si è conclusa l'iniziativa di solidarietà "La Magia del Natale" organizzata dalle Erboristerie Farmanatura a sostegno della Casa Famiglia Maria Ferrari di San Gregorio dell'Aquila. Una campagna pensata per rendere speciale il periodo delle festività natalizie di bambini e ragazzi che non hanno la fortuna di trascorrerlo nel calore delle loro famiglie; anche a causa del momento delicato come quello che stiamo vivendo. L'iniziativa ha previsto la creazione di Christmas Box acquistabili per pochi euro durante il periodo pre natalizio che, nella giornata di ieri, sono state donate ai bimbi e ai ragazzi ospitati nell'Istituto Casa Immacolata Concezione delle Suore Zelatrici del Sacro Cuore Ferrari di San Gregorio (L'Aquila). Ognuna di esse è stata pensata e composta per ogni singolo ospite, la sua età, il suo sesso. La consegna dei doni che saranno aperti il giorno dell'Epifania, si è svolta con una cerimonia sobria che ha visto la sola presenza delle suore e dei giovani ospiti a causa emergenza sanitaria. Con questa iniziativa e con il momento della consegna dei doni si è voluto portare un po' di quella magia e atmosfera che è propria del Natale, festa di luce più attesa di tutto l'anno soprattutto dai più giovani. "I bambini della residenza Maria Ferrari e le Suore tutte ringraziano di vero cuore per questo bellissimo regalo - ha dichiarato Suor Teresa Canoy Superiora della Casa - E' stata veramente una sorpresa gradita che ha regalato e regalerà tanta gioia ai nostri bambini. Per questo vogliamo ringraziare pubblicamente tutti coloro che hanno avuto un pensiero per noi e gli organizzatori dell'iniziativa augurandoci di avere ancora la vostra vicinanza anche nel futuro".

"E' stata una grande emozione consegnare questi doni e sapere che con essi abbiamo portato un po' di gioia e di magia del Natale - dichiara Michele Mellone responsabile del gruppo Farmanatura - . Avevamo progettato un momento di festa con animatori, musica e tanto altro per rendere speciali questi giorni per i nostri amici della casa famiglia di San Gregorio; l'emergenza sanitaria in corso ci ha impedito di stare tutti insieme". (ANSA).