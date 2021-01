Montagna: oltre tre metri di neve a Campo Imperatore

(ANSA) - L'AQUILA, 04 GEN - Altezza della neve da un minimo di 150 cm ad un massimo di 350 centimetri su Campo Imperatore dopo le precipitazioni dei giorni scorsi, con accumuli del manto nevoso e conseguente pericolo di valanghe per i fuori pista. La temperatura in quota è di cinque gradi sotto lo zero, con la minima di stanotte a -7,5 gradi. Per salire in quota è attiva la funivia del Gran Sasso con corse ogni mezz'ora. Restano chiusi gli impianti sciistici. (ANSA).