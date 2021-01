Covid: screening popolazione scolastica a Tornimparte

(ANSA) - TORNIMPARTE, 04 GEN - In vista della ripresa delle attività in presenza, il Comune di Tornimparte (L'Aquila) ha organizzato un ulteriore screening dell'intera popolazione scolastica che frequenta i plessi presenti sul territorio comunale, con l'esecuzione di tamponi oro-faringei 'a tappeto' in modalità drive-through, presso il Campo Comunale. Interessata oggi dalle 9 alle 11 la popolazione delle scuole dell'infanzia, dalle 11 alle 13 quella della scuola primaria: sono stati eseguiti 82 test dei 150 programmati in base alla suddivisione della popolazione scolastica; tutti con esito negativo. Domani, martedi 5 gennaio, dalle 9 alle 13 lo screening riguarderà la popolazione scolastica della Scuola Secondaria di primo grado: programmati 170 test.

Per facilitare lo svolgimento, il Comune consiglia di stampare e riempire in anticipo il modulo per il consenso scaricabile dal sito dell'ente (http://www.comune.tornimparte.aq.it/ ), modulo che comunque sarà disponibile al Campo Comunale. (ANSA).